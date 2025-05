Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Wüste: Radfahrerin nach Ausweichmanöver gestürzt - Polizei sucht beteiligte Fußgängerin

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmittag kam es gegen 12:25 Uhr in der Rehmstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Die Frau war aus der Heinrichstraße kommend auf dem Radweg in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs, als sie auf eine vierköpfige Gruppe junger Frauen traf, die den Gehweg in voller Breite nutzte.

Kurz hinter der Einmündung trat eine der Frauen plötzlich und ohne ersichtlichen Grund auf den Radweg. Die Radfahrerin wich aus, stieß dabei gegen einen geparkten Mercedes Benz und stürzte. Eine Passantin übernahm die Erstversorgung der Verletzten. Die Gruppe junger Frauen - darunter auch die mutmaßlich unfallverursachende Person - entfernte sich anschließend vom Ort, ohne dass deren Personalien festgestellt werden konnten.

Die gesuchte Frau wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schulterlanges blondes Haar, bekleidet mit einer blauen Jeans und einem fliederfarbenen Oberteil. Ihre Begleiterinnen hatten teils dunkle, teils helle Haare.

Die Polizei Osnabrück bittet insbesondere diese Frau, sich unter 0541/327-2515 zu melden, um zur Klärung des Unfallhergangs beizutragen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell