POL-KN: (Rottweil) - Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz auf der Bundesstraße 27 (25.04.2025)

Sulz am Neckar (ots) - Am Freitagmorgen ist es auf der Weilerstraße bei einer Probefahrt zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro gekommen. Gegen 10:30 Uhr testete ein 24-Jähriger einen zum Verkauf stehenden BMW M2 Competition, als er während der Fahrt den "Sport Plus"-Modus aktivierte. Dadurch schaltete sich das ...

mehr