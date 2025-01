Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zeugenaufruf nach verdächtiger Wahrnehmung in Losheim am See.

Losheim am See (ots)

Am 27.01.2025, gegen 13:30 Uhr, ereignete sich in 66679 Losheim am See, in der Merziger Straße, in Höhe des Ladenlokals "Fabios Pizza", ein Vorfall, bei welchem ein junges Mädchen von einem erwachsenen Mann verfolgt worden sei. Das Mädchen hätte sich an einem dortigen Fußgängerüberweg versteckt und sei anschließend über den Bürgersteig in Richtung Heimlingerstraße davongelaufen. Der Mann habe sich hinter einem weißen Lieferwagen versteckt und sei dem Mädchen nachgelaufen. Er habe jedoch den Sichtkontakt verloren und seine Verfolgung mit den Worten "verdammt!" abgebrochen.

Die männliche Person wird wie folgt beschrieben:

- ca. 190cm groß - ca. 26 - 30 Jahre alt - schlank, mager - blasse Haute - trug hellbraunen Pullover mit weißer Schrift auf dem Rücken - trug eine dunkle Hose - deutscher Phänotyp

Das Mädchen wird wie folgt beschrieben:

- ca. 10 Jahre alt - blonde Haare mit rosa Haargummi - trug blaue Jacke mit Blümchen - trug Jeans und einen pink-blauen Schulranzen.

Aufgrund des geschilderten Vorfalls kann das Vorliegen eines kriminalpolizeilich relevanten Sachverhaltes nicht ausgeschlossen werden. Etwaige Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Nordsaarland unter der Rufnummer 06871-90010 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell