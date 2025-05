Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen a.T.W./Glandorf: Wem gehören diese Fahrräder? Polizei sucht Eigentümer

Osnabrück (ots)

Die Polizei Dissen sucht nach den Eigentümern der abgebildeten Fahrräder. Die Räder wurden Anfang März während einer Polizeikontrolle sichergestellt. Das Mountainbike "UNIVEGA Alpina Street" in den Farben rot/schwarz wurde am Parkring in Glandorf entwendet und in der Kattenvenner Straße aufgefunden. Das Pedelec "HAIBIKE Hardseven" in den Farben grün/weiß wurde An der Kirche in Glandorf aufgefunden.

Durch die Eigentümer ist ein Eigentumsnachweis zu erbringen. Die Eigentümer melden sich bitte bei der Polizei in Dissen unter 05421/931280.

