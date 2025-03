Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Südkirchener Straße

Werne (ots)

07.03.2025 > 14:45 Uhr - 18:15 Uhr

Am Freitagmittag wurde der Löschzug Mitte um 14:45 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_PERSON_KLEMMT - Verkehrsunfall // Motorrad in Trecker" in die Südkirchener Straße in Werne - Ehringhausen alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich ein Trümmerfeld an der Einsatzstelle dar. Ein Motorradfahrer war aus bislang ungeklärter Ursache auf einen stehenden Anhänger eines Treckers aufgefahren. Der Fahrer des Motorrads erlag sofort seinen schweren Verletzungen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellte den Brandschutz sicher. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Unfallspuren. Nach der Unfallaufnahme konnte durch die Feuerwehr die Person geborgen werden. Es wurden auslaufende Betriebsmittel abgestreut und die Einsatzstelle gereinigt. Zeugen des Unfalls wurden durch die Notfallseelsorge des Kreises Unna betreut. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Südkirchener Straße voll gesperrt. Einsatzende für die Feuerwehr konnte der Kreisleitstelle gegen 18:15 Uhr gemeldet werden.

Im Einsatz waren 23 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-RW1-1, 1-TLF3000-1, 4-LF10-1], der Rettungsdienst und die Polizei.

