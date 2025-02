Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Metall- und Eisenschrott Sammelaktion zur Förderung des Löschzuges Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne

Werne (ots)

Am Samstag den 01. März 2025 in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr findet am Gerätehaus des Löschzuges Stockum an der Werner Straße eine Sammlung statt. Sollten Sie Schrott zur Verfügung stellen wollen, diesen aber nicht selbst vorbeibringen können sind wir gerne bereit, diesen bei Ihnen abzuholen. Stellen Sie das Altmetall bitte nicht einfach an die Straße. Die Kontaktnummer hierfür lautet 0178/8959353

Rufen Sie uns vorweg an, wir werden Ihre Adresse notieren.

Folgende Dinge können gesammelt und abgegeben werden:

· Kabelreste, Kabeltrommeln

· Eisenträger / Stahlbleche · Metallspülen, Töpfe und Pfannen · Heizkörper und Rohre / Gartenzäune aus Metall · Ölbrenner, Guss und Kohleöfen (ohne Schamottsteine) · Gusswannen, Wasserarmaturen und Rohrleitungen · Leitern und alte Gartengeräte · Fensterrahmen und Türen aus Aluminium · Garagentore, Dachrinnen aus Kupfer oder Zink und Bleireste · Autoteile (metallisch) wie Bremsscheiben, Motoren usw. · Stahl- und Alufelgen, Fahrräder · Konservendosen und Deckel von Gläsern

Alles wo Metall drin, dran und drum ist!!! Keine Elektro- und Kühlgeräte.

Wir freuen uns sehr über Ihre "Schrott-Spenden".

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Ihr Löschzug Stockum

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell