POL-OS: Osnabrück: 24-Jähriger schwer verletzt nach Alleinunfall

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Mitsubishi gegen 22:00 Uhr die Darumer Straße in Richtung Belm. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Belmer in einer Linkskurve in Höhe der Einmündung "Auf der Egge" nach rechts von der Fahrbahn ab. Als der 24-Jährige daraufhin gegenlenkte, geriet sein Fahrzeug außer Kontrolle und kollidierte mit einem Zaunpfeiler. Infolgedessen überschlug sich der Mitsubishi und blieb auf dem Dach liegen. Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Sein 25-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Dieses war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

