FW-AR: Rauchmelder und aufmerksamer Bewohner verhindern Schlimmeres

Am Samstagmorgen rückte die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz in der Apothekerstraße in Arnsberg-Neheim aus. Alarmiert waren neben der Hauptwache Neheim auch der Löschzug Neheim, der Einsatzführungsdienst, die Pressestelle, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

Ein aufmerksamer Hausbewohner hatte in einem Mehrfamilienhaus ausgelöste Heimrauchmelder bemerkt und zudem Brandgeruch wahrgenommen. Bei einer Kontrolle stellte er eine Verrauchung in der Erdgeschosswohnung fest. Die sofort alarmierte Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zugang zur Wohnung. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz durchsuchte die Räume und entdeckte die Brandursache: ein Holzbrettchen, das auf dem eingeschalteten Herd in Brand geraten war. Das Brettchen wurde umgehend ins Freie gebracht und vor dem Haus abgelöscht.

Anschließend kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz, um die Verrauchung und den Brandgeruch aus der Wohnung zu entfernen.

Der Vorfall verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig Heimrauchmelder sind. Diese sind in Nordrhein-Westfalen seit 2013 für Neubauten und seit 2017 auch für Bestandsbauten gesetzlich vorgeschrieben. Ohne das frühzeitige Auslösen der Heimrauchmelder hätte ein größerer Schaden nicht rechtzeitig verhindert werden können. Zur Sicherheit sollten Heimrauchmelder mindestens einmal jährlich über die Test-Taste auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft werden, damit sie im Ernstfall Leben retten können.

Der Einsatz der Feuerwehr, die mit knapp 40 Kräften vor Ort war, konnte nach etwa einer Stunde beendet werden.

Eingesetzte Kräfte: Wache Neheim +++ Löschzug Neheim +++ Einsatzführungsdienst +++ Pressestelle +++ Polizei +++ Rettungswache Neheim

