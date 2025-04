Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Truppmann 1 Lehrgang- Grundausbildung gestartet

Arnsberg (ots)

An dem diesjährigen Truppmann 1-Lehrgang der Feuerwehr Arnsberg, welcher den Beginn der Feuerwehr-Grundausbildung markiert, nahmen in der Zeit vom 17. März bis zum 5. April insgesamt 22 Feuerwehrkameradinnen und -kameraden aus dem Stadtgebiet Arnsberg teil. Neben den Teilnehmern, welche als Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr mit diesem Lehrgang den ersten Schritt in den Einsatzdienst machen, waren in diesem Jahr auch wieder viele Quereinsteiger dabei, die ohne vorherige Berührungspunkte den Weg in die Feuerwehr gefunden haben.

Die angehenden Feuerwehrmänner und -frauen lernten vor allem die Umsetzung der Feuerwehrdienstvorschriften 1 und 3, die die Grundtätigkeiten im Feuerwehrdienst und Einsatzablauf regeln. In diesem Rahmen wurden folgende Ausbildungsthemen behandelt:

Rechtsgrundlagen, Kenntnisse und Fertigkeiten über Feuerwehrleine, Mehrzweckleine und Knoten und Stiche, Handhabung und Besteigen von Leitern, Fahrzeug- und Gerätekunde, Brand- und Löschlehre, UVV, Brandsicherheitswachdienst, Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft/ Hygiene, Einführung in die Psycho-Soziale-Unterstützung, Armaturen, Schlauchkunde, Löschgeräte

25 Stunden Grundtätigkeiten Löscheinsatz/ Einsatzdurchführung insgesamt: 31 Stunden theoretische und 34 Stunden praktische Ausbildung

Die theoretische Ausbildung sowie ein Teil der praktischen Ausbildung fand an der Feuerwache 1 in Neheim statt. Die Einsatzübungen wurden an der Grundschule Voßwinkel durchgeführt. Eine praktische Prüfung wurde am 5. April durch die beiden stellv. Leiter der Feuerwehr, Kai Spiegel und Sascha Ricke, sowie BOI Dirk Sölken (Feuerwehr Bruchhausen / Niedereimer) abgenommen, im Anschluss erfolgte durch den stellv. Kreisbrandmeister Werner Franke die theoretische Prüfung. Alle Lehrgangsteilnehmer haben die Prüfungen bestanden.

Als Lehrgangsleitung fungierten in diesem Jahr Brandoberinspektor Jan Pater und Brandinspektor Patrick Robel, beide vom Löschzug Neheim.

Sie wurden, wie auch bei den vergangenen Lehrgängen, von einem gut aufgestellten Ausbilderteam unterstützt. Für die wie immer sehr gute Verpflegung sorgte wieder das bewährte Küchenteam.

Allen Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmern gilt an dieser Stelle zur bestandenen Prüfung ein herzlicher Glückwunsch und allen mitwirkenden Helfern ein großer Dank für die Unterstützung!

