Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Trickbetrüger klauten Geldbörse; "Geister-Radfahrer" auf der Autobahn aus dem Verkehr gezogen: Wurde jemand gefährdet? ; Radlader gestohlen: Zeugensuche! und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Trickbetrüger klauten Geldbörse - Erlensee / Langendiebach

(cb) Zwei bislang unbekannte Täter, welche beide zwischen 30 und 35 Jahren alt sein sollen, haben einer 79-jährigen Dame am Samstag die Geldbörse geklaut. Die Erlenseeerin war gegen 10.20 Uhr "Am Rathaus" im Bereich der einstelligen Hausnummern unterwegs, als die beiden Unbekannten sie freundlich nach dem Weg fragten. Während die Rentnerin den beiden Betrügern den Weg erklärte, griff vermutlich einer der Ganoven in ihre Handtasche und entwendete daraus die Geldbörse. Anschließend verwendeten sie die Bankkarte der bestohlenen Seniorin, um damit Geld abzuheben. Die Kriminalpolizei in Hanau bittet Zeugen, sich telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

2. "Geister-Radfahrer" auf der Autobahn aus dem Verkehr gezogen: Wurde jemand gefährdet? - Langenselbold

(lei) "Wurde jemand gefährdet?" lautet die Frage der Polizeiautobahnstation Südosthessen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochmorgen im Bereich des Autobahndreiecks Langenselbold abgespielt hat. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten den Beamten gegen 7.30 Uhr einen Mann gemeldet, der mit einem Fahrrad auf der Autobahn 45 in Richtung Gießen fuhr. In weiteren Notrufen heiß es, dass der Gesichtete zwischenzeitlich entgegen des Verkehrs unterwegs war, sozusagen als Geisterfahrer. Eine Streife konnte ihn dann im dreispurigen Bereich zwischen dem Autobahndreieck Langenselbold und der Anschlussstelle Langenselbold antreffen und von der Fahrbahn holen. Bei der Überprüfung des 48-Jährigen und seinem E-Bike stellte sich heraus, dass dieses gestohlen war, weswegen es sichergestellt wurde. Wegen des Verdachts der Hehlerei wurde der Mann unter anderem für eine erkennungsdienstliche Behandlung vorübergehend auf die Polizeiwache mitgenommen. Mit Blick auf die Eingangsfrage bitten die Ermittler um Hinweise von möglicherweise gefährdeten Verkehrsteilnehmern unter der Rufnummer 06181 9010-0.

3. Gegenstand auf Autobahn ausgewichen: 41-Jähriger kam leichtverletzt in Krankenhaus - Langenselbold

(fg) Ein 41 Jahre alter Mann war am Dienstagvormittag auf der Autobahn 45 zwischen dem Autobahndreieck Langenselbold und dem Autobahnkreuz Hanau in Richtung Aschaffenburg unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge einem auf der Autobahn liegendem Gegenstand ausweichen musste; es soll sich um eine Art Plane gehandelt haben. Beim Ausweichmanöver habe sich der 41-Jährige, der in einem Seat Leon unterwegs war, den Kopf an der Seitenscheibe gestoßen. Anschließend klagte der Mann unter anderem über Taubheitsgefühle im Arm. Er kam zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und zur Herkunft des Gegenstands machen können, melden sich bitte auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen unter der Rufnummer 06181 9010-0.

4. Radlader gestohlen: Zeugensuche! - Wächtersbach

(fg) Unbekannte stahlen einen Radlader, der auf einer Verlängerungsstraße der Industriestraße in Richtung des Klärwerks Wächtersbach stand, weshalb die Kripo nun nach Zeugen sucht. Der Diebstahl wurde am Dienstagnachmittag festgestellt und gemeldet. Zuletzt befand sich der Radlader, der einen Wert von rund 10.000 Euro besitzt, am 26. Mai 2025 im Bereich der Verlängerungsstraße. Offenbar knackten die Diebe den Radlader zunächst, ehe sie mit diesem davonfuhren. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

5. Motorradfahrer wich aus, stürzte und kam in ein Krankenhaus - Brachttal / Spielberg

(fg) Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmittag auf der Schulwaldstraße im Ortsteil Spielberg ereignete, musste ein Motorradfahrer zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Nach eigenen Angaben des Bikers musste dieser kurz nach 12 Uhr einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Daraufhin stürzte der Mann von seiner Maschine und zog sich unter anderem Verletzungen im Rückenbereich zu. Die Höhe des Sachschadens steht bislang nicht fest. Die Ermittler bitten Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 zu melden.

6. Unfallflucht mit Leichtverletztem: Verursacher in gelbem Wagen fuhr davon - Steinau an der Straße

(fg) Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 3195 zwischen Rabenstein und Ulmbach ereignet hat. Gegen 6.15 Uhr war ein 30-Jähriger in seinem Hyundai i20 in Richtung Ulmbach unterwegs. In einer dortigen Rechtskurve sei ein in entgegengesetzter Richtung fahrendes gelbes Fahrzeug auf seine Spur geraten, weshalb er habe ausweichen müssen. Im Zuge des Ausweichens verlor der Mann aus Birstein die Kontrolle über sein Auto und landete im gegenüberliegenden Straßengraben. Durch das Unfallgeschehen entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. Der Lenker zog sich leichte Verletzungen im Bereich der Rippen zu. Der Unfallverursache machte sich davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallhergang sowie dem Verursacher werden von den Ermittlern unter der Rufnummer 069 8098-5699 entgegengenommen.

Offenbach, 11.06.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

