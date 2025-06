Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Gasaustritt, Verkehrsunfall, Fahrzeugbrand

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Gasaustritt in Comenius-Realschule

Am Samstagabend, gegen 20:45 Uhr, wurde das Polizeirevier Wertheim über einen Gasaustritt in der Comenius-Realschule in Wertheim informiert. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte, einschließlich der Feuerwehr Wertheim, konnten in verschiedenen Bereichen der Schule Gaswerte über den erlaubten Grenzwerten festgestellt werden. Anschließend wurden sofortige Sicherungsmaßnahmen durchgeführt: Die Stromversorgung der Schule wurde abgeschaltet, die Zuleitung des Gases abgedreht und das gesamte Schulgebäude gelüftet. Die Ermittlungen zu der Ursache des Gasaustritts dauern an. Der Schulbetrieb konnte am Montagmorgen wie gewohnt aufgenommen werden.

Tauberbischofsheim: Pkw kommt von der Fahrbahn ab, Fahrer alkoholisiert

Ein unter Alkoholeinfluss stehender Pkw-Fahrer verursachte am Samstag, gegen 12 Uhr, in Tauberbischofsheim einen Unfall. Der 49-Jährige befuhr mit seinem VW Golf den Kreisverkehr in der Pestalozziallee aus Fahrtrichtung Schmiederstraße und kam hierbei nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei einen Fahrbahnteiler. Anschließend geriet der alkoholisierte Fahrer in den Gegenverkehr, wobei eine Kollision mit einer Pkw-Lenkerin nur dank derer Geistesgegenwertigkeit und einer durchgeführten Notbremsung verhindert werden konnte. Der VW-Fahrer setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein Polizeibeamter, welcher in privater Sache unterwegs war, konnte den Unfallhergang beobachten und dem 49-Jährigen bis zu dessen Wohnadresse folgen. Durch die hinzugezogene Streife wurde ein Alkoholtest veranlasst, wobei knapp 0,8 Promille in der Atemluft festgestellt werden konnten. Der Verkehrsteilnehmer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht zudem nach der bislang unbekannten Pkw-Fahrerin, welche eine Kollision mit dem Pkw-Fahrer verhinderte. Diese wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Bad Mergentheim: Kinder werfen Steine von einer Brücke und treffen einen Pkw

Am Samstag, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 2877 an der Kreuzung zur B19 bei Stuppach, ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin meldete, dass sie auf der Brücke zwischen Stuppach und Lustbronn von steinewerfenden Kindern attackiert wurde. Die eintreffende Streife konnte feststellen, dass das Fahrzeug der Geschädigten durch einen faustgroßen Stein im Bereich der oberen A-Säule (Beifahrerseite) beschädigt worden war. Auf der Fahrbahn wurden weitere Steine aufgefunden, die offensichtlich von den Tatverdächtigen mitgebracht worden waren. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise die Kinder beobachten konnten. Das Polizeirevier Bad Mergentheim nimmt die Hinweise unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Bad Mergentheim: Fahrzeug gerät in Vollbrand

Durch einen technischen Defekt geriet ein Kleinbus am Samstagmittag in Weikersheim auf der Kreisstraße 2857, bei der Einmündung K2860, in Vollbrand. Der Straßenbelag in der unmittelbaren Nähe des brennenden Fahrzeugs wurde hierbei stark beschädigt. Die Feuerwehr Weikersheim sowie die Feuerwehren aus Laudenbach, Niederstetten und Creglingen waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften im Einsatz und konnten den Brand löschen. Der Schaden am Kleinbus beläuft sich auf rund 10.000 Euro, während der Schaden an der Straße und die Kosten für die Reinigung etwa 20.000 Euro betragen.

