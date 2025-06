Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Korrektur einer Pressemeldung, Zeugenaufrufe nach Einbrüchen und Diebstahl, Sprenggranate gefunden und Unfall ohne Führerschein

Heilbronn (ots)

Korrektur unserer Pressemeldung vom 20.06 2025 Oberstenfeld: Motorradfahrer bei Unfall gestorben

Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer wurde am Donnerstagabend bei einem Unfall bei Oberstenfeld tödlich verletzt. Der Mann fuhr gegen 19 Uhr von Prevorst in Richtung Oberstenfeld, als er kurz hinter der Gemarkungsgrenze des Landkreises Heilbronn in einer langgezogenen Rechtskurve, die Kontrolle über seine Maschine verlor. Bei einem Bremsmanöver stürzte der 23-Jährige von seinem Kraftrad und wurde in den Wald geschleudert, wo er gegen einen Baum prallte. Von dort wurde er abgewiesen und gegen einen weiteren Baum katapultiert. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, verstarb dort aber an den Folgen seiner Verletzungen. Entgegen unserer ersten Meldung war der 23-Jährige zum Unfallzeitpunkt nicht in einer Gruppe unterwegs. Er hatte sich kurz vor dem Unfall von seinen Begleitern getrennt.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Restaurant gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Restaurant in der Heilbronner Achtungstraße einbrachen. Zwischen 23 Uhr am Freitagabend und 7:30 Uhr am folgenden Morgen, verschafften sich die Eindringlinge über das Treppenhaus eines Mehrparteienhauses Zugang zur Hintertür der Gaststätte und öffneten diese gewaltsam. Die Täter entwendeten eine Geldbörse mit rund 50 Euro Bargeld und flüchteten im Anschluss. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Achtungstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Untereisesheim: Einbruch in Firmengebäude

Zwischen 18 Uhr am Samstagabend und 6 Uhr am Sonntagmorgen drangen Unbekannte in ein Firmengebäude in Untereisesheim ein. Der oder die Einbrecher öffneten gewaltsam eine Tür und durchsuchten im Anschluss das Gebäude im Schleifweg. Ersten Erkenntnissen nach wurde bei dem Einbruch nichts gestohlen, allerdings entstand an der Außentür ein Schaden, den die Polizei auf rund 5.000 Euro schätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Bad Rappenau: Tageseinnahmen auf Stadtfest gestohlen

Unbekannte stahlen am frühen Sonntagmorgen die Tageseinnahmen der Bad Rappenauer Fanfarengilde von deren Stand auf dem Stadtfest Bad Rappenau. Die Einnahmen befanden sich in einer schwarzen Geldtasche, die wiederum in einen Stoffbeutel gepackt und in einer abgedeckten Kiste im Kassenbereich des Bierausschankwagens auf dem Kirchplatz aufbewahrt wurden. Zwischen Mitternacht und 0:15 Uhr bemächtigte sich eine unbekannte Person der schwarzen Geldtasche und verschwand mit dem Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Stoffbeutel blieb in der Kiste zurück. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn: Kinder finden Sprenggranate

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst musste am Samstagabend ins Heilbronner Gemmingstal ausrücken. Kinder hatten beim Spielen in der Nähe des Lerchenbergtunnels eine Panzersprenggranate gefunden und die Polizei informiert. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst stellte die Granate sicher und nahm sie zur Vernichtung mit.

Heilbronn: Ohne Führerschein Unfall gebaut

Nach einem Unfall am Samstagabend auf der Heilbronner Urbanstraße muss sich ein 19-Jähriger nicht nur wegen des Unfalls, sondern auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der junge Mann fuhr kurz nach 22 Uhr in seinem BMW auf der Cäcilienstraße und wollte in die Urbanstraße abbiegen. Vermutlich übersah er den Mazda eines bereits dort fahrenden 22-Jährigen und bog ab. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden. Zunächst gab ein 20 Jahre alter Mitfahrer im BMW an, den Wagen zum Unfallzeitpunkt gefahren zu haben. Dies konnte allerdings widerlegt werden. Vermutlich hatte die beiden jungen Männer der Polizei gegenüber falsche Angaben gemacht, da der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

