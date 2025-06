Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer und Fußgängerin kollidieren - zwei Personen leichtverletzt

Bad Oeynhausen (ots)

(DM) An der Kreuzung Kanalstraße/ Ringstraße in Bad Oeynhausen kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einer Fußgängerin.

Ein 23-jähriger Löhner befuhr mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki gegen 09:40 Uhr die L 777 in Fahrtrichtung "Werre-Park". Zeitgleich überquerte eine 67-jährige Frau, ebenfalls aus Löhne, die Kreuzung von der Ringstraße kommend in Richtung "Am Kokturkanal". Die Frau schob dabei ihr Fahrrad über die Fahrbahn. Der Verkehr an der Unfallstelle wird durch eine Ampelanlage geregelt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit an der Unfallstelle beträgt 70 km/h.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Der 23-jährige Motorradfahrer wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Bad Oeynhausen gebracht. Bei der Fußgängerin blieb es bei einer Erstversorgung vor Ort. Das Fahrrad und das Motorrad wurden bei dem Unfall leicht beschädigt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

