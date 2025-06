Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Mini-Bagger entwendet

Stemwede, Hüllhorst, Espelkamp (ots)

(TB) Innerhalb weniger Tage wurden der Polizei im Mühlenkreis drei Diebstähle von Mini-Baggern angezeigt.

So schlugen die Diebe zunächst zweimal über das Pfingstwochenende zu. In Stemwede-Twiehausen hatte eine Firma im Rahmen von Glasfaserarbeiten in der Straße "Alter Postweg" einen Mini-Bagger der Marke Sany in Betrieb. Dieser wurde am 6. Juni ordnungsgemäß auf der Baustelle abgestellt. Als man die Arbeiten am 10. Juni wieder aufnehmen wollte, war das Arbeitsgerät samt Anhänger der Marke Brain James Trailer entwendet. Im gleichen Zeitraum wurde einer Tiefbaufirma in der Schnathorster Straße in Hüllhorst ein Mini-Bagger der Firma Wacker Neuson gestohlen.

Zudem schlugen bisher Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in Espelkamp auf einem Neubaugrundstück im Schwalbenweg zu und stahlen gegen 02:30 Uhr einen Mini-Bagger.

