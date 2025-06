Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutter und Baby nach Unfall in Lebensgefahr

Bild-Infos

Download

Petershagen (ots)

(TB) Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der L 770 bei Bierde. Auf der Kreuzung zur Ilserheider Straße kollidierte ein Mercedes-Van mit einem Sattelschlepper. Hierbei zogen sich die Beifahrerin des Pkws sowie das auf der Rücksitzbank angeschnallte Baby lebensgefährliche Verletzungen zu.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 33-Jähriger aus dem Raum Nienburg gegen 09:25 Uhr die Ilserheider Straße (L 772) aus Richtung Neuenknick kommend. Mit im Wagen befanden sich seine Ehefrau (26) sowie das eine Woche alte Baby. In Höhe der L 770 hielt er zunächst an. Als er wieder anfuhr, um die Landesstraße geradeaus zu queren, kollidierte er mit einem Sattelschlepper, der die L 770 aus Richtung Lahde kommend befuhr. Trotz Vollbremsung konnte der Lastwagenfahrer (58) eine Kollision mit dem Mercedes nicht mehr verhindern und prallte in die Beifahrerseite Pkws. Hierbei zogen sich die Beifahrerin sowie das Baby lebensgefährliche Verletzungen zu. Die 26-Jährige musste von den Feuerwehren der Ortsteile Lahde, Petershagen und Bierde mit schwerem Gerät befreit werden. Das Baby saß beim Unfall in einer Babyschale gesichert. Neben einem Notarzt waren zudem vier Rettungswagen sowie zwei Rettungshubschrauber eingesetzt.

Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde die Beifahrerin mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Minden luftverlastet. Das Baby führte man mittels Rettungswagen dem Johannes Wesling Klinikum zu. Den Autofahrer verbrachte man zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Hehlen. Der LKW-Fahrer zog sich leichte Verletzung zu und konnte nach einer Untersuchung im Rettungswagen vor Ort entlassen werden.

Am Auto entstand Totalschaden, sodass er abgeschleppt werden musste. Zur Unfallaufnahme alarmierte man das Verkehrsunfallteam aus Bielefeld. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme war der Bereich für rund vier Stunden komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell