Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Verkehrsdelikte im Raum Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen (ots)

(DM) Im Rahmen gezielter Verkehrskontrollen zog die Polizei in Bad Oeynhausen am Pfingstwochenende fünf Fahrzeugführer aus dem Verkehr, die allesamt aufgrund von Drogen- oder Alkoholeinfluss beziehungsweise einer fehlenden Fahrerlaubnis aufgefallen waren.

Eine Streifenbesatzung kontrollierte auf der Herforder Straße in Fahrtrichtung Innenstadt am Freitag um 19:30 Uhr einen 51-jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest legte nahe, dass der Bad Oeynhausener unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Nur wenige Stunden später, am Samstag um 22:10 Uhr, geriet ein 39-jähriger Bad Oeynhausener in einem grauen Opel auf der Straße "Alter Rehmer Weg" in die Kontrolle, da er sich nicht angeschnallt hatte. Auch hier ergaben sich aufgrund von drogentypischen Auffälligkeiten während der polizeilichen Maßnahme deutliche Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum.

Zwanzig Minuten danach stoppten Beamte in der Steinstraße einen 55-jährigen, einheimischen BMW-Lenker, der nicht nur alkoholisiert war, sondern darüber hinaus keine gültige Fahrerlaubnis mehr besaß.

Auf der Herforder Straße stellten Einsatzkräfte am Sonntag gegen 22:30 Uhr einen 39-jährigen Kia-Fahrer aus Bad Oeynhausen ohne gültige Fahrerlaubnis fest.

Am Pfingstmontag führte eine Streifenwagenbesatzung gegen 19:55 Uhr auf der Mindener Straße eine Verkehrskontrolle durch, bei der ein Drogenvortest bei einem 27-jährigen Volkswagen-Fahrer aus Enger positiv auf THC reagierte.

Allen Fahrern, die unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs waren, wurde in der Polizeiwache zur Beweissicherung durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei macht deutlich: Jegliche Form von Rauschmittel am Steuer sowie das Führen eines Fahrzeugs ohne Fahrerlaubnis stellen erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit dar und werden konsequent geahndet.

