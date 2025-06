Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannter belästigt im Sielpark Frauen

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Ein bisher unbekannter Fahrradfahrer hat an den beiden vergangenen Tagen im Sielpark mehreren Frauen im Vorbeifahren auf das Gesäß geschlagen. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise.

Die erste Tat wurde der Polizei am Mittwochabend gemeldet. Hier hatte sich der Unbekannte gegen 18:40 Uhr mit seinem Fahrrad einer Joggerin von hinten genähert und im Vorbeifahren auf das Gesäß geschlagen. Zu dem Zeitpunkt hat sich in der Nähe mindestens ein weiterer Radfahrer aufgehalten, der gegebenenfalls als Zeuge in Betracht kommt.

Weitere vier Taten wurden am Donnerstag in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 13:30 Uhr aktenkundig. Hier waren die Opfer jeweils zu Fuß im Park unterwegs. Den Beschreibungen nach handelt es sich bei allen Taten um einen Mann jüngeren Alters, der jeweils dunkel gekleidet war. Mutmaßlich trug er jeweils einen schwarzen Kapuzenpullover. Einer ersten Einschätzung der Ermittler nach liegt es nahe, dass es sich in allen Fällen um denselben Täter handelt. In allen Fällen wurde eine Strafanzeige wegen sexueller Belästigung aufgenommen.

Wer im Sielpark oder dessen Nähe verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder entsprechende Täterhinweise hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei zu wenden.

