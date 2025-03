Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Schuppen in Vollbrand

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Am Samstag um 13:01 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem gemeldeten Schuppenbrand in den Krähenberg alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung feststellen.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Ein in Massivbauweise errichteter Schuppen brannte in voller Ausdehnung. Das Gebäude mit einer Größe von ca. 10 x 6 Metern grenzte direkt an ein Wohnhaus. Personen waren nicht in Gefahr. Im Rahmen der Brandbekämpfung kamen zwei Trupps unter Atemschutz mit je einem C-Rohr zum Einsatz. Eine Ausbreitung und insbesondere ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Im Anschluss an die Brandbekämpfung folgten umfangreiche Nachlöscharbeiten. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Während des laufenden Einsatzes erfolgte eine weitere Alarmierung der Celler Feuerwehr. Nur wenige Straßen entfernt musste im Rahmen eines Einsatzes des Rettungsdienstes eine Tür geöffnet werden. Hierzu wurde ein Fahrzeug aus dem laufenden Einsatz herausgelöst.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache sowie die Logistik-Gruppe der Wehr, der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell