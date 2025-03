Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer in einem Wohnhaus

Celle (ots)

Am Freitag um 13:29 Uhr wurde die Feuerwehr Celle mit dem Einsatzstichwort "Brennt Ofen in Gebäude" in die Straße "Am Feuerwehrhaus" im Ortsteil Altenhagen. alarmiert.

Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die erste Meldung, das Feuer war jedoch bereits durch ein Feuerwehrmitglied gelöscht worden. Personen befanden sich nicht in Gefahr. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur weiteren Erkundung in das Gebäude vor und entfernte das Brandgut aus dem Haus. Im Rahmen der Nachlöscharbeiten kam ein D-Rohr zum Einsatz. Das Gebäude wurde mit einem Drucklüfter belüftet und entraucht. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz vor Ort waren die Ortsfeuerwehren Altenhagen, Bostel und Celle-Hauptwache.

