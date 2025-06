POL-MI: Mann belästigte im Sielpark Frauen - Schneller Fahndungserfolg der Polizei

Minden (ots) - (TB) Mutmaßlich Kinder oder Jugendliche brachen in den Abendstunden des Mittwochs in ein leerstehendes Haus in der Emscherstraße ein. Zudem zündeten sie auf dem Grundstück einen Holzstapel an. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge warfen die Unbekannten zunächst eine Scheibe des Einfamilienhauses ein und betraten das Objekt. Auf die Geräusche wurde ein Zeuge aufmerksam und alarmierte per Notruf die ...

