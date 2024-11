Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: 25-Jähriger im Hauptbahnhof Mainz festgenommen - Haftbefehl wegen räuberischer Erpressung

Mainz (ots)

Am Abend des 13. November 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 25-jährigen tunesischen Staatsbürger im Hauptbahnhof Mainz. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Kassel wegen räuberischer Erpressung vorliegt. Zudem war der Mann von der Staatsanwaltschaft Kassel zur Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahls ausgeschrieben.

Der 25-Jährige wurde daraufhin zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof gebracht. In der Dienststelle verhielt sich der Mann zunehmend aggressiver und griff die Einsatzkräfte an. Er schlug nach den Beamten und spuckte zwei von ihnen ins Gesicht. Der Mann wurde von den Bundespolizisten gefesselt. Während der Maßnahme leistete er weiterhin Widerstand, beleidigte und bedrohte die Polizeikräfte.

Der Mann verblieb bis zur Vorführung am 14. November 2024 im Polizeigewahrsam. Das Amtsgericht ordnete seine Festnahme an. Der 25-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach überstellt, wo er bis zur Hauptverhandlung in Haft bleibt.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Die Beamten und der Mann blieben bei dem Vorfall unverletzt.

