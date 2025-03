Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Nordsteimke, Kreisstraße 111

15.03.2025, 18.45 Uhr bis 16.03.2025, 09.30 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in eine Lagerhalle an der Kreisstraße 111 in Nordsteimke ein und entwendeten diverses Werkzeug.

Der Eigentümer der Halle stellte am Sonntagmorgen Aufbruchspuren am Tor der Lagerhalle fest und verständigte die Polizei. Bei der Spurensuche stellte sich heraus, dass die Täter eine Vielzahl an Werkzeugen, wie Akkuschrauber, Bohrhammer, Akkuhobel, Winkelschleifer, Akku-Kreissäge, Stichsäge, Akku-LED-Strahler, Handkreissäge sowie eine größere Menge an Dieselkraftstoff gestohlen hatten.

Aufgrund der Menge des Diebesgutes müssen die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im tatzeitraum bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Vorsfelde unter der Telefonnummer 05363/809700 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell