POL-WOB: Fenster beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Klieversberg, Albert-Schweitzer-Straße 15.03.2025, 20.15 Uhr Ein 28 Jahre alter Mann aus Südamerika versuchte am Samstagabend in ein Haus in der Albert-Schweitzer-Straße in Wolfsburg einzubrechen. Auf der Flucht griff er einen 24-jährigen Polizeibeamten an und verletzte diesen leicht. Am Samstagabend hörte der Eigentümer des ...

