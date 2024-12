Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen-Kohlstädt - Alkoholisiert mit dem Fahrrad verunfallt

Am Freitagabend gegen 21:45 Uhr wurde die Polizei über einen gestürzten Radfahrer in Schlangen-Kohlstädt informiert. Vor Ort traf die Polizei auf einen 35-Jährigen, welcher bereits im Rettungswagen medizinisch versorgt wurde. Der Radfahrer schien augenscheinlich stark alkoholisiert. Ein freiwilliger durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Es ist zu vermuten, dass der Radfahrer auf der Lippspringer auf gerader Strecke auf Höhe des Hasselweges aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Das Fahrrad des 35-Jährigen wurde an seine Wohnanschrift gebracht und Berechtigten übergeben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden ihre Feststellungen bitte dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

