Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde- In den Gegenverkehr geraten und mit Pkw kollidiert

Lippe (ots)

Am Freitagabend gegen 17:30 Uhr kam es in Lügde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kraftrad und einem Pkw. Zur Unfallzeit befuhr ein 17-jähriger Zweiradfahrer aus Lügde mit seinem Kraftrad die Höxterstraße in Fahrtrichtung Lügde. Eine 52-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Pyrmont befährt mit ihrem Pkw, Opel, die Höxterstraße in entgegengesetzte Richtung, in Fahrtrichtung Elbrinxen. Ausgangs einer Rechtskurve gerät der 17-Jährige mit seinem Zweirad nach links in den Gegenverkehr. In der Folge kollidiert er mit der linken Fahrzeugfront des Opel. Durch den Zusammenstoß wurde der 17-Jährige schwer- und die 52-Jährige leichtverletzt. Sie wurden mittels Rettungswagen umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höxterstraße war für die Gesamtdauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die örtliche Feuerwehr Lügde wurde zur Aufnahme von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten auf der Fahrbahn hinzugezogen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden ihre Feststellungen bitte dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

