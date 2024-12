Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Greste-Hölsen - Vorfahrt missachtet

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr kam es in Bad Salzuflen-Hölsen zu einem Unfall im Kreuzungsbereich der Heinestraße/ Volkhausenstraße und Blücherstraße. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Paderborn mit seinem Sprinter die Heinestraße in Fahrtrichtung Blücherstraße. Eine 49-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Salzuflen befuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Pkw, BMW, Kombi, die Volkhausenstraße in Fahrtrichtung Goethestraße. Im nicht näher beschilderten Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei wurde die 49-jährige BMW-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Mathilden-Hospital nach Herford gebracht. Beide Pkw wurde durch den Zusammenstoß so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden ihre Feststellungen bitte dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

