Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand eines Schuppens greift über - Brandursache bisher unbekannt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Berliner Ring

15.03.2025, 20.27 Uhr

Aus bisher unbekannte Ursache geriet am Samstagabend ein Geräteschuppen in der Straße Berliner Ring in Brand, in dessen Folge eine angrenzende Lagerhalle ebenfalls beschädigt wurde. Der Schaden wir auf 20.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt.

Ein Zeuge verständigte am Samstagabend die Feuerwehr, nachdem er den brennenden Schuppen entdeckt hatte. Trotz zeitnah eingeleiteter Löschmaßnahmen der Wolfsburger Berufsfeuerwehr, war ein Übergreifen auf eine angrenzende Lagerhalle nicht zu verhindern.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

