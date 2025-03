Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Trunkenheitsfahrt - 52-jähriger fährt unter Alkoholeinfluss gegen Laterne und entfernt sich vom Unfallort

Wolfsburg - OT Wolfsburg Mitte West, Breslauer Straße Samstag, 15.03.2025, 22:25 Uhr

In den späten Abendstunden des Samstags kam es auf der Breslauer Str. in Wolfsburg zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw kam alleinbeteiligt im Bereich des Kreisverkehrs von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Straßenlaterne. Der verunfallte VW T-Roc sowie die Laterne wurden hierbei nicht unerheblich beschädigt. Statt vor Ort zu bleiben und die Polizei zu benachrichtigen, entfernte sich der Verkehrsteilnehmer zügig vom Unfallort. Durch einen aufmerksamen unbeteiligten Zeugen konnte der flüchtige Unfallwagen bis in den Wolfsburger Ortsteil Westhagen verfolgt werden. An der Halteranschrift trafen eingesetzte Beamte der Polizei Wolfsburg auf den 52-jährigen Unfallverursacher. Da dieser sichtlich alkoholisiert war, wurden später bei ihm im Klinikum Wolfsburg Blutentnahmen durchgeführt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt. Gegen den Wolfsburger wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

