Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich Ringstraße/Am Rotberg. Ein 39-jähriger Fahrer eines Mazda befuhr die Ringstraße in Richtung Am Rotberg während ein 43-jähriger Fahrer eines E-Bikes die Straße Am Rotberg von der Ruhlaer Straße kommend befuhr. Offenbar übersah der 39-Jährige den vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der 43-Jährige, der augenscheinlich keinen Schutzhelm trug, kam zu Fall und wurde schwer, aber nach derzeitigen Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich, verletzt. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro. Die Polizei weist darauf hin, dass das Tragen eines Schutzhelmes im Falle eines Verkehrsunfalles lebensbedrohliche oder gar tödliche Verletzungen verhindern kann. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell