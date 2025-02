LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Eisenach (ots) - Ein im Bereich Mariental geparkter Opel geriet in der zurückliegenden Nacht in Brand. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte das Feuer. Das Fahrzeuginnere brannte vollständig aus, sodass ein Schaden in geschätzter Höhe von 3.000 Euro entstand. Personen verletzten sich nicht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

