POL-KS: Folgemeldung: Unbekannter Toter nach Hinweisen identifiziert

Kassel (ots)

Kassel:

Nachdem sich die Polizei am Montag mit einem Foto eines zuvor nicht identifizierten Verstorbenen mit der Bitte um Hinweise an die Öffentlichkeit gewendet hat, konnte der Mann inzwischen identifiziert werden. Wie die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, gingen bereits kurz nach der Veröffentlichung mehrere Hinweise von Angehörigen des Mannes aus dem Ausland bei ihnen ein. Diese deuteten eindeutig auf einen aus Moldawien stammenden 30-Jährigen hin, der von ihnen erkannt und nun zweifelsfrei identifiziert werden konnte.

Der zunächst unbekannte Mann war am Dienstag, den 17.12.2024, in einem Mehrfamilienhaus in der Wolfhager Straße im Kasseler Stadtteil Rothenditmold verstorben. Ein Bewohner des Hauses hatte den Mann erst kurz zuvor in der Kasseler Innenstadt kennengelernt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Identität des Toten und der genauen Todesursache waren von den Beamten des K 11 übernommen worden. Bei der Obduktion des Verstorbenen hatten sich keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Die Identität des Toten konnte jedoch trotz umfangreicher Ermittlungen nicht geklärt werden, weshalb sich die Ermittler am Montag mit dem Foto des Mannes, das kurz vor seinem Tod entstanden war, an die Öffentlichkeit gewendet hatten.

Medienvertreter werden gebeten, das veröffentlichte Foto des Mannes soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

