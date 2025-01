Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu tödlichem Unfall auf A7 bei Felsberg: Unfallstelle wieder frei, Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie unsere heute, um 8:53 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5944701 veröffentlichte Pressemitteilung).

Autobahn 7 (Felsberg, Schwalm-Eder-Kreis):

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 bei Felsberg in der vergangenen Nacht konnten gegen 10 Uhr alle Sperrungen nach Abschluss der Bergungsarbeiten wieder aufgehoben und der Verkehr in Richtung Süden wieder freigegeben werden. Ein Gutachter, der in die Ermittlungen zur Rekonstruktion des Unfallhergangs eingebunden wurde, hat seine Arbeiten vor Ort abgeschlossen.

Der schwere Unfall zwischen den Anschlussstellen Melsungen und Malsfeld hatte sich gegen 2:50 Uhr in der Nacht ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte ein 20-jähriger Mann aus Frankfurt/ Main zu dieser Zeit mit seinem Kleintransporter einen Sattelzug überholt, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Nach dem Überholvorgang verlor er auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug, woraufhin sich der Sprinter drehte und anschließend frontal mit dem Sattelzug zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Transporter auf die Seite. Für den 20-Jährigen kam leider jede Hilfe zu spät, er verstarb infolge seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Der aus Magdeburg kommende 61 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauern an. Die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben sowie Ersthelfer, die an der Unfallstelle angehalten haben, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell