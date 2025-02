LPI-GTH: Kollision mit Verkehrszeichen

Arnstadt (ots) - Ein 36-jähriger Fahrradfahrer wurde heute Morgen einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße unterzogen. Offenbar hatte der Mann vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert, dies zeigte das Ergebnis des durchgeführten Atemalkoholtests. Der Test gab einen Wert von rund 1,8 Promille an. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Verfahren gegen den 36-Jährigen eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

