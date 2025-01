IM-MV: Presseeinladung: Innenminister stellt neues Tanklöschfahrzeug in Dienst

Schwerin (ots) - In der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird morgen erstmals die Bezahlkarte für Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) an etwa 13 registrierte Neuzugänge - acht in Stern Buchholz und fünf in Nostorf-Horst - ausgegeben. Insgesamt 3.000 Karten sind bislang von dem niederländischen Unternehmen ...

mehr