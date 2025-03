Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Einbruch - Flüchtender Täter greift Polizeibeamten an

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Klieversberg, Albert-Schweitzer-Straße 15.03.2025, 20.15 Uhr

Ein 28 Jahre alter Mann aus Südamerika versuchte am Samstagabend in ein Haus in der Albert-Schweitzer-Straße in Wolfsburg einzubrechen. Auf der Flucht griff er einen 24-jährigen Polizeibeamten an und verletzte diesen leicht.

Am Samstagabend hörte der Eigentümer des Einfamilienhauses im Stadtteil Klieversberg Geräusche an seinen heruntergelassenen Rollläden. Als er kurze Zeit eine Verlagerung der Geräusche des 1. Obergeschosses wahrnahm, verständigte er umgehend die Polizei. Aufbruchspuren wurden bei der Tatortaufnahme später festgestellt.

Die eingesetzten Beamten erschienen nach kurzer Zeit vor Ort und umstellten das Grundstück. In einem Gebüsch konnten zunächst Geräusche und weiter eine Person durch einen Polizeibeamten wahrgenommen werden. Beim Erkennen des Beamten flüchtete die Person in Richtung des Klinikums. Der Polizeibeamte nahm umgehend die Verfolgung auf und forderte den Flüchtenden mehrfach auf, stehen zu bleiben.

Diesen Aufforderungen kam der Südamerikaner nicht nach. Nach etwa 1,5 km stoppte der 28-Jährige abrupt an einer Laterne und schlug dem verfolgenden Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht. Dieser stürzte kurz, nach jedoch sofort weiter die Verfolgung des in Richtung Haupteingang weiter flüchtenden Täters auf. Als der 28-Jährige bemerkte, dass er wieder eingeholt wurde, drehte er sich um und machte erneut Anstalten den Polizeibeamten anzugreifen. Dies konnte durch einfache körperliche Gewalt unterbunden werden. Der Täter wurde zu Boden gebracht, wo ihm die Handfesseln angelegt wurden.

Der 28-Jährige wurde vorläufig festgenommen und der Polizeidienststelle zugeführt. Ermittlungen ergaben, dass der Südamerikaner keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Die Eildienst-Staatsanwältin aus Braunschweig stellte am Sonntagmorgen einen Antrag auf Untersuchungshaft. Der zuständige Richter am Amtsgericht Wolfsburg erließ nach Prüfung einen Haftbefehl und der 28-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gefahren.

Es wurden Strafverfahren wegen Versuchtem Einbruchsdiebstahl und tätlichen Angriff eingeleitet.

