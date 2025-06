Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Männer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Hille (ots)

(TB) Der Hinweis auf eine Autofahrt ohne Fahrerlaubnis führte die Polizei am Sonntagvormittag zu drei Fahrern, denen es an der notwendigen Lizenz fehlte.

Zunächst wurden die Beamten gegen 08:30 Uhr in die Hauptstraße nach Hille gerufen. Hier hatte ein aufmerksamer Zeuge einen 38-Jährigen dabei beobachtet, wie dieser ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein einen VW Polo gelenkt hatte. Zudem war es dem der Hinweisgeber gelungen, in einem günstigen Moment den Zündschlüssel des Wagens abzuziehen, sodass das Auto zunächst nicht mehr genutzt werden konnte.

Als die Streifenwagenbesatzung kurze Zeit später vor Ort eintraf, begegnete ihnen unvermittelt der Volkswagen. Daher hielten ihn die Beamten an. Am Steuer saß aber nicht der ursprüngliche Fahrer, sondern ein Mann aus Porta Westfalica. Dieser war auch nicht im Besitz eines Führerscheins. Zudem stand er unter dem Einfluss von Drogen. Als die Polizisten ihn deshalb für eine Blutprobe der Polizeiwache in Minden zuführen wollten, versuchte der 37-Jährige fußläufig zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnten ihn die Einsatzkräfte stellen. Es folgte eine Blutprobe.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung konnte man schließlich ermitteln, dass an dem Morgen in Hille noch ein weiterer Mann ohne Führerschein unterwegs war. So hatte kurz vor Eintreffen der Einsatzkräfte in der Hauptstraße ein 39-jähriger Hiller mit einem Opel Zafira zunächst seinen Bekannten (38), der vormals der Fahrer des Polos war, vor Ort abgeholt. Anschließend brachte er einen Ersatzschlüssel zum abgestellten Auto und übergab diesen an den Mann aus Porta Westfalica, der in der Folge den Polizisten mit dem Fahrzeug entgegenkam. Eine nachfolgende Überprüfung des Opel-Fahrers ergab, dass auch er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Ergänzend fertigten die Beamten wegen des Verdachts auf Anordnen des Führens ohne Fahrerlaubnis eine Anzeige gegen die Halterin des Polos.

