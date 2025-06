POL-MI: Unfallflucht: Fußgängerin von E-Scooter-Fahrerin angefahren

Stemwede, Hüllhorst, Espelkamp (ots) - (TB) Innerhalb weniger Tage wurden der Polizei im Mühlenkreis drei Diebstähle von Mini-Baggern angezeigt. So schlugen die Diebe zunächst zweimal über das Pfingstwochenende zu. In Stemwede-Twiehausen hatte eine Firma im Rahmen von Glasfaserarbeiten in der Straße "Alter Postweg" einen Mini-Bagger der Marke Sany in Betrieb. Dieser wurde am 6. Juni ordnungsgemäß auf der Baustelle abgestellt. Als man die Arbeiten am 10. Juni wieder ...

