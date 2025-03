LPI-GTH: Fahrten unter berauschenden Mitteln und ohne Führerschein

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am späten Samstag Abend befuhr eine 27jährige mit ihrem Pkw Volvo in Arnstadt die Ichtershäuser Straße stadtauswärts. In einem Kreisverkehr verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw, kollidierte mit dem Bordstein und im Weiteren mit einer Straßenlaterne. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Schaden am Pkw und der ...

mehr