Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen - Bad-Dürrheim, B 27, Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Auffahrunfälle fordern eine leicht verletzte Person und rund 25.000 Euro Schaden

VS-Schwenningen - Bad-Dürrheim, B 27, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Eine leicht verletzte Person und rund 25.000 Euro Sachschaden an drei beteiligten Fahrzeugen sind die Folgen von zwei Auffahrunfällen, die sich am Mittwochnachmittag, gegen 14.15 Uhr, kurz hintereinander zwischen VS-Schwenningen und Bad Dürrheim auf der Bundesstraße 27 ereignet haben. Auf der Fahrt in Richtung Bad Dürrheim musste eine 29-Jährige mit einem Seat Leon verkehrsbedingt abbremsen. Ein dem Seat folgender 29-jähriger Fahrer eines Fiat Ducato Kleintransporters konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das Heck des Seats. Unmittelbar darauf näherte sich eine 24-Jährige mit einem VW Polo aus Richtung Schwenningen der Unfallstelle, konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Heck des Kleintransporters. Durch einen ausgelösten Airbag zog sich die Polo-Fahrerin leichte Verletzungen zu. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von über 25.000 Euro. Die junge Frau aus dem Polo musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Der zunächst beteiligte Seat blieb bedingt fahrbereit. Der Transporter und der Polo wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell