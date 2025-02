POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfall auf der Sutthauser Straße- Eine Person schwer verletzt

Osnabrück (ots) - Von Mittwoch, den 05.02.2025, gegen 17:30 Uhr, auf Donnerstag 06.02.2025, 17:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Betriebsgelände am Wiesenweg unweit der Hermann-Bohne-Straße in Bramsche. Die Täter entwendeten von dort mehrere Kilogramm Kupfer und Messing. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zur Tat, den Tätern oder einem Fluchtfahrzeug geben kann, ...

