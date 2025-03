Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit positivem Drogentest und aggressiver Betrunkener

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am späten Samstag Abend befuhr eine 27jährige mit ihrem Pkw Volvo in Arnstadt die Ichtershäuser Straße stadtauswärts. In einem Kreisverkehr verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw, kollidierte mit dem Bordstein und im Weiteren mit einer Straßenlaterne. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Schaden am Pkw und der Laterne wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Laut Landeseinsatzzetrale Erfurt wählte die junge Dame eigenständig den Notruf und lachte über ihren Fauxpas.

Ein mit ihr durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf den Konsum chemischer Betäubungsmittel, so dass eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden werden musste. Eine entsprechende Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde erstattet.

Dem nicht genug, störte sich ein 35jähriger alkoholiserter Lette an den vor Ort befindlichen Fahrzeugen von Zeugen. Er begann auf den Pkw Volvo eines 59jährigen einzuschlagen, sowie einzutreten und musste durch die vor Ort befindlichen Beamten von weiteren Straftaten abgehalten werden. Ein erkennbarer Sachschaden am Fahrzeug entstand nicht. Im Rahmen der weiteren Gesprächsführung griff der Mann einen 21jährigen Polizeibeamten unvermittelt tätlich an, wodurch der junge Beamte leicht verletzt wurde und in der Folge nicht mehr dienstfähig war.

Letztendlich konnte der aggressive Lette beruhigt und an eine Bekannte übergeben werden. Gegen ihn werden Anzeigen wegen versuchter Sachbeschädigung und Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte gefertigt. (TB)

