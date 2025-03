LPI-GTH: Betrunken vom E-Roller gefallen und verletzt

Gotha (ots) - Am Samstagmorgen fiel Gothaer Polizeibeamten ein Fahrradfahrer in der Bertha-Schneyer-Straße auf. Der 80-jährige Radler nutzte zum schnelleren Vorankommen einen am Bike verbauten Gasgriff. In die Pedale musste der Senior dagegen nicht extra treten. Die für diese Art von Kraftfahrzeugen notwendige Pflichtversicherung fehlte jedoch, weshalb ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde. Das Fahrrad musste der Gothaer nach Hause schieben. (dg) Rückfragen ...

