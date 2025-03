LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Mit seinem Volvo befuhr ein 23-Jähriger gestern Abend die L3087 von Bücheloh in Richtung Griesheim. Der Mann bog am Abzweig zur L1047 nach links in Richtung Traßdorf ab und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Volvo kollidierte frontal mit der Leitplanke und war infolgedessen nicht mehr fahrbereit (Totalschaden). Der Volvo wurde abgeschleppt, an der Leitplanke entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 2.500 Euro. Personen wurden ...

