LPI-GTH: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus - Zeugenaufruf

Gotha (ots) - In den frühen Samstagmorgenstunden fiel den Gothaer Beamten ein E-Scooter-Fahrer in der Augustinerstraße auf. Dieser wollte offensichtlich nach einem Barbesuch mit einem Leih-Scooter schneller nach Hause kommen. Zuvor hatte der 27-jährige Gothaer jedoch einiges an Alkohol konsumiert, weshalb ein Atemalkoholwert von über 1,6 Promille festgestellt werden musste. Eine Blutentnahme sowie eine Strafanzeige ...

