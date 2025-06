POL-FR: Klettgau: Mit nicht versicherten Quad und ohne Führerschein verunfallt - zwei verletzte Jugendliche

Freiburg (ots) - Zu einer gemeldeten Rauchentwicklung in einer Ferienwohnung im Schlüchtseeweg rückte am Sonntag, 08.06.2025 gegen 16.00 Uhr Feuerwehr und Polizei aus. Vor Ort wurde festgestellt, dass im Badezimmer der Ferienwohnung ein Boiler in Brand geriet. Durch ein Familienmitglied der Hauseigentümerin wurde der Brand mit einem Feuerlöscher eingedämmt. Die dazukommende Feuerwehr löschte anschließend unter ...

