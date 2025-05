Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250531 - 0574 Frankfurt - Sachenhausen: Tatverdächtiger nach gefährlicher Körperverletzung festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte nahmen in der Nacht von Freitag (30.Mai 2025) auf Samstag (31.05.2025) im Vergnügungsviertel Altsachsenhausen einen Mann fest, der zuvor einen anderen Mann mit einer Glasfalsche verletzt hatte.

Wie an jedem Wochenende war die Frankfurter Polizei in den Abendstunden mit zusätzlichen Beamten in Altsachenhausen präsent. Nachdem Polizisten bereits gegen 03:45 Uhr zwei Messer im Zuge einer Kontrolle sichergestellt hatten und diverse weitere Sachverhalte angezeigt wurden, bemerkten sie gegen 04:25 Uhr eine Auseinandersetzung im Bereich Kleine Rittergasse / Elisabethenstraße. Ein 27-jähriger Mann hatte einem 26-Jährigen nach aktuellen Erkenntnissen dort mit einer Glasflasche an den Kopf geschlagen. Die Beamten waren sofort zur Stelle und nahmen den Beschuldigten fest, der Geschädigte erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf und wurde in der Folge medizinisch versorgt.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 27-jährige Schläger durch mehrere Staatsanwaltschaften zur Festnahme ausgeschrieben war, sodass ihn Beamte in eine Justizvollzugsanstalt brachten. Zusätzlich fertigten die Polizisten eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

