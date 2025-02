Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Vorfahrt missachtet

Etwa 8.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstag in Eislingen.

Um 6.25 Uhr war ein 47-Jähriger mit seinem Renault in der Jahnstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Auf Höhe der Hindenburgstraße fuhr er in den Kreisverkehr ein. Dort fuhr bereits ein 20-Jähriger mit seinem Audi und hatte Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen im Kreisverkehr zusammen. Durch die Kollision platzte ein Reifen am Renault. Das Auto musste deshalb abgeschleppt werden. Die Polizei Eislingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Renault auf 5.000 Euro, den am Audi auf 3.000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

