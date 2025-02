Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils/B10 - An der Ampel aufgefahren

Am Donnerstag kam es auf der B10 bei Gingen zu seinem Unfall.

Ulm (ots)

Kurz nach 14 Uhr war eine 22-Jährige auf der B10 in Richtung Geislingen unterwegs. Da bei Gingen eine Ampel auf Rot schaltete, musste sie mit ihrem VW Passat abbremsen. Das erkannte der nachfolgende 38-jährige Fahrer eines VW Amarok wohl zu spät und prallte in das Heck des Passats. Die 22-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Polizei Geislingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt die Schäden an den Autos auf jeweils 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

