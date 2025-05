Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250530 - 0572 Frankfurt-Innenstadt/Sachsenhausen: Festnahme eines Drogenlieferanten und Sicherstellung von über 40 Kilogramm Rauschgift

Frankfurt (ots)

(bo) Am Mittwoch (28. Mai 2025) nahm die Polizei einen 34-jährigen Drogenlieferanten fest. Zudem stellten Polizisten eine größere Menge Rauschgift sicher.

Die Polizei nahm am Mittwochabend gegen 18:40 Uhr einen 34-jährigen Tatverdächtigen in der Hedderichstraße fest. In seinen mitgeführten Tüten befanden sich knapp 4 Kilogramm Haschisch, mehrere Mobiltelefone und ein Wohnungsschlüssel.

Die Beamten erwirkten daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss und betraten seine Wohnung. Dort konnten 39kg Haschisch, 306g Kokain und 275g Crack aufgefunden werden. Bei einer weiteren Durchsuchung in der Eckenheimer Landstraße wurde Bargeld im unteren 5-stelligen Bereich sichergestellt. Zudem wurden Dealerutensilien, Mobiltelefone und zwei hochwertige E-Bikes sichergestellt.

Der 34-Jährige wurde am Donnerstag (29. Mai 2025) einem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete.

