Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250530 - 0570 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme zweier Trickdiebe

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Morgen (29. Mai 2025) nahm die Polizei zwei Trickdiebe im Bahnhofsviertel fest.

Nach aktuellen Erkenntnissen hielt sich der 29-jährige Geschädigte in der Nacht von Mittwoch (28. Mai 2025) auf Donnerstag (29. Mai 2025) in verschiedenen Lokalitäten im Bahnhofsviertel auf. Gegen 10:30 Uhr befand sich der Geschädigte zusammen mit einem Zeugen und den beiden Tatverdächtigen im Alter von 39 und 29 Jahren vor einem Hauseingang in der Elbestraße. Kurz darauf näherte sich der 39-Jährige dem Geschädigten, legte seinen Arm um ihn und löste mit seiner anderen Hand den Verschluss seiner Goldkette. Aufgrund der Ablenkung und der Alkoholisierung bemerkte der Geschädigte die Tathandlung nicht. Der erste Tatverdächtige ließ die Kette hinter dem Geschädigten zu Boden fallen und der zweite Tatverdächtige hob diese schließlich auf und nahm sie an sich. Danach flüchteten die beiden. Mithilfe der Videoschutzanlage nahm die Polizei kurze Zeit später die beiden Diebe fest. Aufgrund der Wohnsitzlosigkeit des 39-Jährigen, wurde dieser in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt verbracht. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell